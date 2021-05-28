Две машины вылетели с моста в Крыму: один человек погиб

Два легковых автомобиля вылетели с Горьковского моста в крымской Керчи. В результате происшествия один человек погиб, ещё двое пострадали.
Представители керченской станции медицинской помощи сообщили, что в дорожной аварии погиб водитель одной из машин. Пострадавшие находились во втором автомобиле, они получили лёгкие травмы и отказались от госпитализации. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщает RT.
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