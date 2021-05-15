Фронтмен группы "Нервы" подрался в московском баре

Фронтмен популярной группы "Нервы" Женя Мильковский оказался в центре внимания СМИ в связи с инцидентом, участником которого он стал. По данным прессы, музыкант подрался в московском баре.

Известно, что у знаменитости возник конфликт с посетителем питейного заведения. До того, как началась драка, Мильковский проводил время со своими друзьями. К счастью, музыкант не получил серьезных травм, его здоровью ничто не угрожает.