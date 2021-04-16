Водитель звезды Comedy Club устроил драку в центре Москвы

Инцидент произошел на Кутузовском проспекте. Посреди бела дня дорогу не поделили два автомобиля. Водители вышли на проезжую часть и вступили в конфликт. Началась перепалка, которая быстро переросла в драку.
Позже стало известно, что одним из участников скандала был водитель широко известного комика Гавра из Соmеdу Сlub (настоящее имя Гавриил Гордеев). Он уже подтвердил информацию о том, что это был его сотрудник.
На видео Пятого канала видно, что драка между двумя автомобилистами произошла прямо посередине оживленного проспекта. Один из них, предположительно Гавра, вышел из машины и направился в сторону другого автомобиля. По предварительным данным, это было такси.
Обстоятельства и причины произошедшего выясняются. Подробности ЧП и личности всех участников конфликта устанавливаются.
Ранее "Дни.ру" сообщали, что в Санкт-Петербурге во время драки с поножовщиной возле одного из ночных клубов на Садовой улице пострадали люди. Конфликт возник из-за некой дамы. Прибывшая на место полиция задержала 20 человек. Четверо мужчин получили ранения. Предположительно, конфликт произошел между уроженцами Киргизии и Республики Тува.
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