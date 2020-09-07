С военного корабля бесследно исчез матрос

С авианосца Военно-морского флота США "Нимиц", который находится в водах Аравийского моря, бесследно исчез. Поиски на корабле ничего не дали, после чего была начата операция по прочесыванию местности в том числе и с применением авиации, передает "Царьград". Подробности произошедшего устанавливается.

