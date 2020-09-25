Трамвай протаранил автобус с туристами в Турции

В районе Лалели исторического округа Стамбула Эминеню трамвай врезался в автобус с туристами, передает РИА ФАН. Сообщается, что на место оперативно прибыли экстренные службы. Информации о пострадавших пока не поступало. Известно, что ДТП привело к серьезным затруднениям движения транспорта в окрестностях.
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