В здании общежития РГСУ произошел пожар

В российской столице произошел серьезный инцидент. Уточняется, что общежитии РГСУ произошел пожар.
Из здания пришлосб эвакуировать порядка ста человек. Также известно о пострадавших, передает телеграм-канал "Mash".
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