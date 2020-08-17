Снимавшийся в "Покровских воротах" актер оказался главарем преступной группировки

Российский актер Владимир Сынгаевский приговорен судом к пяти годам колонии за совершение преступления. По информации СМИ, артист организовал аферу по хищению жилья умерших людей.

Также стало известно, что Сынгаевский был главарем преступной группировки, передает "Царьград". Стоит отметить, что наибольшую популярность актер обрел благодаря эпизодической роли в фильме "Покровские ворота".