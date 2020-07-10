В Турции россиянин погиб на глазах у друзей

Днем 9 июля на побережье города Анталья в Турции погиб 18-летний турист из России, передает "Экспресс газета". Он убедил друзей в том, что ему не страшен прыжок в воду с высоты 40 метров. От удара о воду парень потерял сознание.
Местный житель, ставший свидетелем трагедии, вытащил пострадавшего на берег и попытался оказать первую помощь. Юношу забрали спасатели, однако от полученных травм он скончался.
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