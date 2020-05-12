В Подмосковье пьяный хулиган разгромил машины

В городском округе Одинцово пьяный мужчина разбил лобовые стекла нескольких автомобилей. Хулигана задержали местные жители и передали сотрудникам полиции.
В настоящее время специалисты устанавливают сумму ущерба. Если она составит более пяти тысяч рублей, то будет возбуждено дело по статье "Умышленные уничтожение и повреждение имущества", сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
Популярные темы форума
Худые или в форме?
Началась депрессия
без подарка на свадьбу
Нас хотят чипировать
Хамелиона
Наташа Королева снова уходит к Игорю Николаеву?
COVID-19
А вот эта чукча Екатерины Диденко, у которой муж погиб, посему до сих пор не на передовой и не лечит людей от коронавируса? Она же знатный фармацевт с дипломом отличницы или опять врёт и не краснеет?
хочу в Америку
Сестер Хачатурян могут отпустить? Убийство или самооборона?