Скончался легендарный работник "Союзмультфильма"

Умер прославленный мультипликатор, сотрудник киностудии "Союзмультфильм" Борис Савин. Отмечается, что он ушел из жизни после продолжительной борьбы с болезнью.
Коллеги по цеху выразили соболезнования близким Савина, пишет Teleprogramma.pro. Стоит отметить, что кукольник приложил руку к созданию знаменитого мультфильма "Волшебник Изумрудного города".
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