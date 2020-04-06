Появились кадры пожара в запретной зоне у Чернобыля

На Украине произошло серьезное ЧП. Уточняется, что в запретной зоне возле ЧАЭС вспыхнул пожар.
По данным ТВ Центра, ЧП имело серьезные последствия: радиационный фон превысил норму в 16 раз. Точные причины случившегося выясняются.
На Украине произошло серьезное ЧП. Уточняется, что в запретной зоне возле ЧАЭС вспыхнул пожар.
По данным ТВ Центра, ЧП имело серьезные последствия: радиационный фон превысил норму в 16 раз. Точные причины случившегося выясняются.
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