Из Москвы-реки достали труп мужчины со связанными руками

В Москве-реке выловили труп. Уточняется, что у мужчины были связаны руки.
Следователи не исключают, что смерть человека носит криминальный характер. Обстоятельства случившегося устанавливаются, пишет Пятый канал.
В Москве-реке выловили труп. Уточняется, что у мужчины были связаны руки.
Следователи не исключают, что смерть человека носит криминальный характер. Обстоятельства случившегося устанавливаются, пишет Пятый канал.
Появились новые подробности состояния актрисы
Женщине досталось от подписчиков
Наследница артистки не намерена сдаваться
Что произошло за сутки
Популярные темы форума
Что будет дальше трудно даже представить
Родители должны детям?
Не верю в себя
Кто Лиона
Новая работа
Пугачева
Ненавижу(продолжение не моей темы)
В чем смысл жизни человеческой?
Капитализму пришел конец
хорошая гадалка в спб