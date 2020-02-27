Папу Римского сразила болезнь после выхода на публику

Несмотря на распространение коронавируса в Италии, понтифик, по традиции, целовал собравшихся на площади Святого Петра и пожимал им руки. За благословением Папы Римского пришли 12 тысяч человек.
Из-за недомогания Франциск остался в своих апартаментах в "Доме святой Марфы" в Ватикане, передает Associated Press. Помимо литургии никакие другие мероприятия в папской программе не отменяются. О том, насколько серьезно заболевание понтифика, не сообщается.
Отмечается, что накануне во время мессы у Папы Римского был кашель и насморк. Напомним, в настоящее время в Италии наблюдается вспышка коронавируса, от которой заболело более 400 человек. Почти все из них на севере страны. В Риме было зарегистрировано три случая.
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