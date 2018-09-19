Папа Римский порадовал звезду "Квартета И" одобрением секса

Актер театра "Квартет И" Леонид Барац прокомментировал заявление Папы Римского Франциска, назвавшего секс "даром божьим". "Во-первых, я очень признателен папе Римскому за то, что он такой продвинутый. И мне кажется, что он прав", – цитирует НСН артиста.

Не упустил он случая пошутить над такой темой. "Я всегда чувствовал в себе какой-то дар, но никак не мог определить, что же это. А оказалось, что это – сексуальность. Слава богу, что наши взгляды с папой Римским совпадают, и я даже как-то лучше у себя в голове нарисовал свой собственный портрет", – заметил Леонид Барац.