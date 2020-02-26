В аэропорту Шереметьево совершил экстренную посадку самолет SSJ-100

В аэропорту Шереметьево запросил экстренную посадку авиалайнер SSJ-100. Известно, что причиной случившегося стали технические неполадки.
По данным ТАСС, пострадавших нет. Предварительная версия гласит, что в одном из двигателей возникла вибрация. С чем это может быть связано, не сообщается, пишет "Царьград".
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