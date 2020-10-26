Семилетний ребенок получил страшные травмы в заведении Бородиной: Мне неинтересно, кто и где упал

Инцидент произошел в семейном ресторане и активити-парке, который принадлежит телеведущей Ксении Бородиной. Родители привели сына в заведение, чтобы он вместе с друзьями отметил семилетие шумно и весело. Пока мама и папа были в стороне, за ребятами, развлекающимися на аттракционах, наблюдал аниматор.
Имениннику особенно понравилась тарзанка. Совершая очередной трюк, мальчик не удержался и сорвался. Некоторые предполагают, что ребенок упал из-за аниматора, который добавил скорости для полета. Врачи быстро приехали на место и госпитализировали его.
Несмотря на происшествие, активити-парк не закрыли. Однако уже проводится проверка по данному факту. Оценку действиям сотрудников заведения даст Головинская межрайонная прокуратура.
Журналисты связались с представителем Ксении Бородиной. Менеджер телеведущей отказался комментировать эту историю.
"Мне неинтересно, кто и где упал, я занимаюсь рекламой", – сказал он.
Тем временем знаменитость отдыхает вместе с мужем и дочерями в Турции. Несмотря на это, телеведущая находит время на публичные высказывания. Например, недавно Ксения порассуждала о неблагополучных семьях и призвала асоциальных родителей жестко наказывать за издевательства над детьми.
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