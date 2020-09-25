В Петербурге ребенок попал под колеса иномарки

В Петербурге ребенок попал под колеса машины. Уточняется, что это произошло в Ломоносовском районе.
По данным телеканала "360", ребенок получил травмы средней тяжести. Полицейским предстоит установить все обстоятельства случившегося.
В Петербурге ребенок попал под колеса машины. Уточняется, что это произошло в Ломоносовском районе.
По данным телеканала "360", ребенок получил травмы средней тяжести. Полицейским предстоит установить все обстоятельства случившегося.
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