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"Ну все же пьют?": Бородина жестко прошлась по родителям-алкоголикам

Ксения Бородина. Фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com/
Ксения Бородина высказалась о наболевшем. Она считает, что нужно жаловаться в органы опеки на неблагополучные семьи.
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Ведущая шоу "Дом-2" порассуждала на тему, которая давно не давала ей покоя. Последней каплей для нее стали последние жуткие новости о жестоком обращении и убийствах детей родителями.

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Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

Один из подобных случаев – когда женщина морила голодом пятимесячную дочь и прятала ее в шкафу. Ксению Бородину возмущает то, что никто из соседей и знакомых семьи не предпринимал никаких мер. "Ну все же пьют? Все же скандалят? Все же бьют? Никто не звонил в соответствующие органы", – высказалась звезда в своем инстаграм-аккаунте.

Теледива добавила, что необходимо ввести максимально строгое наказание для асоциальных родителей. Она уверена, что люди должны докладывать о неблагополучных семьях в органы опеки, как это происходит в зарубежных странах. Ксения Бородина заявила, что лучше перестраховаться, чем читать потом страшные новости.

Ведущая реалити-шоу отметила, что для таких родителей нужно сделать максимально строгое наказание. "Желательно, чтоб потом уже не размножались", — заключила знаменитость.

Напомним, Ксения Бородина воспитывает двух дочерей. Маруся родилась в браке телеведущей с бизнесменом Юрием Будаговым. Теона же появилась на свет со вторым супругом звезды экрана Курбаном Омаровым.

Автор: 25 октября 2020, 17:19 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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Бородина пришла в школу без штанов

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