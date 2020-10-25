"Ну все же пьют?": Бородина жестко прошлась по родителям-алкоголикам

Ведущая шоу "Дом-2" порассуждала на тему, которая давно не давала ей покоя. Последней каплей для нее стали последние жуткие новости о жестоком обращении и убийствах детей родителями.
Один из подобных случаев – когда женщина морила голодом пятимесячную дочь и прятала ее в шкафу. Ксению Бородину возмущает то, что никто из соседей и знакомых семьи не предпринимал никаких мер. "Ну все же пьют? Все же скандалят? Все же бьют? Никто не звонил в соответствующие органы", – высказалась звезда в своем инстаграм-аккаунте.
Теледива добавила, что необходимо ввести максимально строгое наказание для асоциальных родителей. Она уверена, что люди должны докладывать о неблагополучных семьях в органы опеки, как это происходит в зарубежных странах. Ксения Бородина заявила, что лучше перестраховаться, чем читать потом страшные новости.
Ведущая реалити-шоу отметила, что для таких родителей нужно сделать максимально строгое наказание. "Желательно, чтоб потом уже не размножались", — заключила знаменитость.
Напомним, Ксения Бородина воспитывает двух дочерей. Маруся родилась в браке телеведущей с бизнесменом Юрием Будаговым. Теона же появилась на свет со вторым супругом звезды экрана Курбаном Омаровым.
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