В Подмосковье ребенок выжил при падении из окна восьмого этажа

В городе Лобня Московской области из окна одной из квартир на восьмом этаже выпал 11-летний мальчик, передает Life.ru. Малыш находился под присмотром бабушки и залез на подоконник в тот момент, когда она отвлеклась. После падения с высоты ребенок выжил. С многочисленными травмами его доставили в больницу.
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