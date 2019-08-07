Пассажир устроил стриптиз на борту самолета

Пассажир рейса Симферополь – Санкт-Петербург был задержан за непристойное поведение на борту. По словам очевидцев, мужчина снял брюки и демонстрировал гениталии окружающим.
По прибытии лайнера в аэропорт Пулково дебошира доставили в дежурную часть. По факту случившегося проводится проверка. Обстоятельства инцидента выясняются, сообщает "Комсомольская правда".
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