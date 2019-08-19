Зарубивший всю семью подросток "засветился" на Первом канале перед убийством

Выяснилось, что 16-летний школьник был примером для подражания. Он хорошо учился, участвовал в олимпиадах и даже побывал на популярной телепередаче "Умницы и умники".
"Спокойный, тихий мальчик. Его ставили всем в пример. Он очень хороший, он не мог такого сделать, но все сходится..." – рассказала жительница села Патрикеево.
Между тем ведущий "Умников и умниц" Юрий Вяземский опроверг информацию об участии подростка в интеллектуальной игре. По его словам, тот присутствовал на региональном финале проекта в качестве зрителя.
У юноши был шанс проявить себя. Он мог бы помогать основным конкурсантам отвечать на вопросы ведущего, но не делал этого, передает телеканал "360".
"Он был позитивным парнем. Это мой друг лучший. У меня сейчас вообще просто каша в голове..." – прокомментировал случившееся близкий товарищ мальчика.
Напомним, что трагедия произошла 18 августа. Школьник зарубил топором мать, бабушку и дедушку, а также четырехлетних близнецов – своих сводных брата и сестру. Как сообщает "Комсомольская правда", после этого он покончил с собой.
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