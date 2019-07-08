Под Ярославлем теплоход с иностранными туристами сел на мель

В понедельник, 8 июля, пассажирский теплоход Viking Helgi сел на мель в Рыбинском водохранилище в Ярославской области. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.
Согласно предварительной версии, у теплохода отказала рулевая машина. На борту находятся 300 иностранных туристов и 100 членов экипажа. В результате инцидента никто не пострадал, уточняет "Царьград".
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