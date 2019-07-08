В Москве у посетителя кафе украли часы за полтора миллиона

У посетителя столичного кафе украли дорогостоящие часы. За дело взялись правоохранители.
По словам потерпевшего, он распивал спиртное с другом в одном из заведений. Что случилось дальше, мужчина не помнит. Проснувшись в своей квартире, он обнаружил, что пропали наручные часы марки Hublot за 1,5 миллиона рублей. Обстоятельства произошедшего выясняются, пишет "Москва 24."
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