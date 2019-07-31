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Происшествия

В Подмосковье электричка насмерть сбила двух детей

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В Московской области два школьника попали под колеса электрички. ЧП случилось во вторник, 30 июля, недалеко от железнодорожной станции Шатурторф.

Согласно предварительной версии, дети пытались перебежать пути перед приближающимся составом. Школьники погибли на месте от полученных травм.

По факту случившегося полицейские проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, передает сайт "Подмосковье сегодня".

Автор: 31 июля 2019, 12:09

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