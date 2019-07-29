Почти в 50 регионах России введен противопожарный режим

В 47 российских регионах введен особый противопожарный режим. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные МЧС России. Так, в 24 субъектах режим действует на всей территории, а в 23-х – частично.
Всего же спасатели зафиксировали 6,3 тыс. техногенных пожаров. Наиболее опасная ситуация сложилась в Красноярском крае, Иркутской области и Якутии. В этих трех регионах дополнительно действует режим "Чрезвычайная ситуация в лесах". Ранее сообщалось, что площадь лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области превысила 1,6 млн га.
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