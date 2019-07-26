В Астрахани после обысков задержали двух высокопоставленных чиновников

Сотрудники центрального аппарата Следственного комитета России провели обыски в Министерстве финансов Астраханской области. В итоге были задержаны экс-глава правительства региона Расул Султанов и исполняющий обязанности министра финансов Виталий Шведов, передает телеканал "360". Причины случившегося пока не уточняются.
Ранее в Астрахани возбудили 43 уголовных дела по фактам нарушений со стороны чиновников и бизнесменов при переселении граждан из аварийного жилья. Связано ли с этим дело Шведова и Султанова, неизвестно.
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