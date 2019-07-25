Самолет Red Wings совершил экстренную посадку в Крыму

Самолет авиакомпании Red Wings, направлявшийся из Симферополя в Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в аэропорту отправления. Согласно предварительной информации, причиной стали технические неполадки.
Как уточняют в пресс-службе воздушной гавани, вынужденная посадка прошла в штатном режиме. На борту лайнера Airbus A320 находились 140 пассажиров. Их доставят в Санкт-Петербург резервным бортом авиакомпании, уточняет НСН.
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