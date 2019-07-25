Под Москвой пьяная ссора двух мужчин переросла в поножовщину

В подмосковном Пущине полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в убийстве своего знакомого. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу МВД.
Как установили следователи, во время совместного распития алкоголя между мужчинами произошла крупная ссора. В результате один из них схватил нож и зарезал своего оппонента.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Другие подробности ЧП выясняются, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
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