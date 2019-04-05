Доигрался: у москвича-ловеласа нашли в заднем проходе утеплитель
Женатый житель столицы купил вторую квартиру, где делал ремонт. Вечером 4 апреля семьянин привел в нее случайную знакомую. После распития алкоголя дама предложила мужчине испытать новые ощущения.
После согласия москвича женщина соорудила 30-сантиметровый фаллоимитатор из утеплителя и презерватива. В пылу страсти любовница случайно упустила из рук приспособление, и секс-игрушка полностью погрузилась в задний проход мужчины, передает "Московский комсомолец".
Попытки самостоятельно извлечь предмет из организма ни к чему не привели. Тогда горе-ловелас обратился за помощью к медикам. Его доставили в больницу, где хотели прооперировать, но пациент испугался и поспешил за помощью в другое медучреждение. Там врачам все же удалось помочь москвичу без хирургического вмешательства.
Отметим, подобные случаи во врачебной практике не редкость. Причем медики находят самые странные предметы в телах пациентов.
Как писали "Дни.ру", в августе прошлого года жертвой секс-утех стал известный писатель, автор нескольких книг о войне. Он развлекался с девушкой легкого поведения. В итоге дама надругалась над ним, использовав пульт от телевизора.
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