Застрявший в заднем проходе москвича пульт озадачил медиков

Любитель необычных сексуальных игр из Москвы попал на операционный стол. Во время любовных утех с женой у него в ректальном проходе застрял пульт.

Таким образом пара хотела разнообразить интимную жизнь, передает телеканал "360". Хирурги извлекли необычную игрушку, пациент находится в стационаре.