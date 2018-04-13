Застрявший в заднем проходе москвича пульт озадачил медиков

Любитель необычных сексуальных игр из Москвы попал на операционный стол. Во время любовных утех с женой у него в ректальном проходе застрял пульт.
Таким образом пара хотела разнообразить интимную жизнь, передает телеканал "360". Хирурги извлекли необычную игрушку, пациент находится в стационаре.
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