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Происшествия

Под Подольском нашли авиационную бомбу

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На территории между Подольском и Домодедово во время полевых работ нашли авиационную бомбу, сообщает "Подмосковье сегодня" со ссылкой на телеканал "360". По информации источника в правоохранительных органах, снаряд был обнаружен 18 апреля.

Район опасной находки оцепили специалисты экстренных служб и саперы. Ведутся работы по обезвреживанию бомбы.

19 апреля 2019, 14:00

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