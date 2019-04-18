В Москве у пенсионерки украли 3 миллиона рублей

Двое неизвестных проникли в квартиру пенсионерки на юге Москвы и похитили три миллиона рублей. По словам пострадавшей, они представились социальными работниками.
"В дежурную часть обратилась женщина 1930 года рождения. Она сообщила, что к ней в квартиру на Затонной улице под предлогом обмена денег зашли двое неизвестных", – передает ТАСС.
Обстоятельства произошедшего выясняются. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере", сообщает "Вечерняя Москва".
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