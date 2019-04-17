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Происшествия

Под Красноярском автобус влетел в локомотив: есть пострадавшие

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Утром 17 апреля междугородний маршрутный автобус столкнулся с локомотивом на железнодорожном переезде в поселке Дубнино в Красноярском крае. В результате ДТП пострадали три человека: два пассажира и водитель. 

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Выясняются все причины и обстоятельства случившегося. К устранению последствий аварии были привлечены 22 спасателя и 7 единиц техники, сообщает телеканал "360".

Автор: Полина Крылова17 апреля 2019, 11:05

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