Под Красноярском автобус влетел в локомотив: есть пострадавшие

Утром 17 апреля междугородний маршрутный автобус столкнулся с локомотивом на железнодорожном переезде в поселке Дубнино в Красноярском крае. В результате ДТП пострадали три человека: два пассажира и водитель.
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Выясняются все причины и обстоятельства случившегося. К устранению последствий аварии были привлечены 22 спасателя и 7 единиц техники, сообщает телеканал "360".
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