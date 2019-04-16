Сотрудницу метро взял в заложницы опасный рецидивист

Сотрудницу столичной подземки Елену Пермякову взял в заложницы опасный рецидивист. Он имеет судимость по трем эпизодам – за кражи и грабеж, передает телеканал "360" со ссылкой на источник.
Собеседник портала уточнил, что мужчине 46 лет, ранее он совершал преступления в Ростовской области. В Москве был привлечен за грабеж и проживание без паспорта. Злоумышленник задержан и доставлен в отделение полиции, пишет "Москва 24".
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