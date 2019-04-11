Пожар на территории храма Христа Спасителя сняли на видео

Очевидцы сняли на видео пожар на территории храма Христа Спасителя в центре Москвы, в результате которого были уничтожены 12 бытовок, передает RT. В результате ЧП никто не пострадал. По предварительным данным, причиной возникновения огня стало короткое замыкание.