Убил и закопал: с красоткой-продюсером жестоко расправились
Француженка была разносторонней личностью. Она занималась продюсированием, ранее работала на канале Discovery, вела блог о жизни и моде. Однако мечте Лорелин стать кинорежиссером так и не суждено было сбыться.
Об исчезновении девушки в полицию сообщили сотрудники фирмы Golin, где она была ассистентом по связям с общественностью. Француженка не вышла на работу 5 марта, и коллеги заподозрили неладное.
Лорелин нашли мертвой на следующий день – тело было зарыто на заднем дворе дома. Вскрытие показало, что перед этим несчастную задушили, передает Life.ru.
В ходе расследования стражи порядка стали изучать личную жизнь девушки. Выяснилось, что в 2018 году красавица-продюсер рассталась с русским бойфрендом Кириллом Белорусовым. Судя по всему, она хотела найти нового мужчину и накануне убийства зарегистрировалась в нескольких приложениях для знакомств.
Лорелин должна была пойти на свидание. Незадолго до смерти ее заметили с незнакомцем – они громко спорили. Правоохранителям в Таллине (Эстония) удалось задержать 33-летнего подозреваемого в расправе над француженкой. Он ожидает экстрадиции в полицейском участке.
Балерина выразила сочувствие по поводу кончины звезды
Врачи не смогли спасти 38-летнюю певицу
Стало известно о радостном событии
Кончина певицы стала шоком для всех
Популярные темы форума
Умерла Юля Началова
Заворотнюк родила не сама
Бросил меня в день рождения
Он младше на 5 лет
Началовой ампутируют ногу
Люди меня используют
Помогите
Все беды от того что я толстая
Я плохая мать?
Что происходит с Юлей Началовой?
Посоветуйте хороший ужастик!!!!
Свекровь придумала имя нашему ребенку
Не дает уже полгода
Изменяют все и всем
Что делать?
Подруга начала встречаться с моим бывшим
Вредна ли острая пища?
Всегда ли нужно говорить правду?
Сидит без работы и не ищет
Изменила в начале отношений
Девушка ослепла после инъекций
Сначала машина или квартира?
Посоветуйте легкую диету для похудения
Как вернуться в семью?
Приняла дорогой подарок от друга
Женское
Обнаружили венерическое заболевание
Мужчина - скорпион
Как вы относитесь,к тому,что мигранты работают в нашей стране,вместо нас?А свой народ ходит годами ищет работу,как вы на это смотрите???
Борбата с алкохола е възможна