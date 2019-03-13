Битва титанов: курьеры сервисов Delivery Club и "Яндекс.Еда" подрались на улице (видео)
Свидетели драки у станции метро "Кузнецкий мост" сняли драку на видео и выложили ролик в Сеть. Началось все, как и положено в боях без правил, со взаимных оскорблений.
Авторы видео причину драки не установили. Проиграл бой, судя по всему, представитель клуба "Яндекс.Еда" – у него оказалось сразу несколько противников. Разнимать драчунов пришлось прохожим, передает телеканал "360".
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