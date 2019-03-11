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Происшествия

Леденящая кровь трагедия произошла в Москве

Загадочная смерть мужчины и женщины зафиксирована на юге столицы. Фото: www.globallookpress.com
Страшное и странное происшествие случилось на юге столицы. Загадочная смерть молодых женщины и мужчины расследуется правоохранителями.
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Инцидент произошел в ночь с 10 на 11 марта в одной из квартир многоэтажки. 31-летняя женщина уложила спать своего девятилетнего сына, выключила у него свет и тоже отправилась ложиться.

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Вместе с хозяйкой квартиры в другой комнате спал ее 29-летний возлюбленный, с которым они жили долгое время. Утром мальчик, которого взрослые не разбудили, проснулся сам и зашел к ним в комнату.

Перед ребенком открылась страшная картина – его мать и мужчина лежали на кровати мертвыми, передает Telegram-канал Mash. Странно то, что никаких повреждений на теле, алкоголя или наркотиков в крови скончавшейся пары обнаружено не было.

Предварительную причину смерти установить не удается. Ребенка отправили к его родному отцу. В полиции начинают расследование загадочной смерти в Москве. Отмечается, что женщина была на четвертом месяце беременности.

Напомним, страшная трагедия разыгралась в ноябре прошлого года в Татарстане. Там 32-летнюю женщину обвинили в убийстве бывшего мужа. Как установили следователи, она пришла в дом экс-супругу, когда тот спал.

Гостья дважды ударила хозяина топором по шее. Затем сбросила тело в подпол и расчленила при помощи топора и болгарки. Останки обнаружили полицейские.

Автор: Валерия Нарская11 марта 2019, 21:53

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
При чём тут трагедия в Татарстане!!!! Вы совсем что ли ку-ку????!
1

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