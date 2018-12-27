Под Волгоградом пьяный отчим убил семилетнего ребенка

В хуторе Рябовский Алексеевского района Волгоградской области 35-летний мужчина до смерти забил своего семилетнего пасынка, передает портал novostivolgograda.ru. Отчим буквально размозжил голову ребенка о стену. В момент совершения преступления он был пьян.
Сообщается, что на протяжении двух лет изверг систематически избивал мальчика. Ярость у него вызывало малейшее непослушание. В день убийства мужчина заставил семилетнего пасынка колоть дрова, а когда тот вернулся домой, принялся бить его головой о стену. Мальчик скончался на месте происшествия.
По версии следствия, родная мать ребенка знала об истязаниях, однако замалчивала их. На контакт с правоохранителями она не идет. В семье воспитывается еще двое мальчиков, одному из которых нету и года.
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