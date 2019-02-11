Расчлененную россиянку нашли в холодильнике любовника-испанца
Полиция Испании задержала 42-летнего Мануэля Морено по подозрению в жестоком убийстве 22-летней русской девушки. Дарья была удочерена испанской семьей. Однако в последние годы отношения с приемными родителями испортились, и связь прервалась, передает RT.
В декабре 2018-го мать обратилась в полицию и заявила, что ее дочь больше года не выходит на связь. Стражи порядка возбудили дело и начали поиски пропавшей, сообщает телеканал "360".
Полиция вышла на след друга россиянки, официанта Мануэля Морено. Девушка вместе с ним снимала жилье. Когда полицейские смогли попасть в квартиру, они обнаружили там 100-литровый холодильник. В нем испанец хранил останки подруги – которую, как считает полиция, убил в той же квартире в октябре 2017 года, передает НСН.
На людях Мануэль изображал верного влюбленного и даже вытатуировал на руке имя Дарьи. По словам хозяйки бара, в котором работал убийца, Мануэль производил самое благоприятное впечатление на окружающих, сообщает "ТВ Центр".
За несколько дней до расправы с девушкой Мануэль попросил отпуск. Он заявил, что поедет навестить брата в Латинскую Америку, пишет "Экспресс-газета".
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