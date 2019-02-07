В московском метро устроили поножовщину

В Московском метрополитене задержали 20-летнего приезжего из ближнего зарубежья, напавшего с ножом на пассажира. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", передает телеканал "360".
На платформе станции "Автозаводская" между молодыми людьми произошел конфликт. В ходе ссоры один из них нанес оппоненту несколько ударов предметом, похожим на нож. Пострадавший доставлен в больницу, пишет RT.
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