В московском аэропорту Внуково столкнулись два самолета авиакомпаний Azur и "Россия". Инцидент произошел во время буксировки Boeing 767.
Во время движения один самолет столкнулся с другим. Оба воздушных судна получили повреждения. Обстоятельства ЧП выясняются, пишет inkazan.ru
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