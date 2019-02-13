Подробности жестокого убийства режиссера на глазах у детей
Супруга 47-летнего режиссера короткометражных фильмов запрещала ему встречаться с местными пьяницами. Тем не менее 12 февраля он снова привел домой собутыльника, с которым незадолго до этого познакомился на улице.
Илья Тиханович проживал в двушке с женой Екатериной и детьми (тремя дочками 15, 12 и четырех лет и девятилетним сыном). Супруги – творческие люди, в последнее время официально нигде не работали, перебивались случайными доходами.
Тиханович вернулся домой в компании нового знакомого из Тамбовской области, у которого при себе была бутылка водки. По словам Екатерины, визитер не представился, но вел себя интеллигентно, и она разрешила ему остаться. Мужчины прошли на кухню и стали выпивать. Никаких подозрительных звуков или шума оттуда не доносилось.
Примерно в 22:00 мск, когда женщина укладывала детей, в спальню постучал гость и невозмутимо сообщил, что убил ее мужа. Она не поверила, однако, прибежав со старшей дочерью на кухню, увидела Тихановича. Режиссер лежал в луже крови с ножом в шее.
Злоумышленник вышел из квартиры, пока жена Тихановича звонила в экстренные службы. Подозреваемого задержали по горячим следам. Отвечать на вопросы он не может – сильно пьян. Выяснить мотивы преступления удастся лишь после того, как мужчина протрезвеет, пишет "МК". Старшая дочь Тихановича в шоке – ей понадобится помощь психолога.
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