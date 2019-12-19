Под Москвой при пожаре пострадали двое детей

В Красногорске произошел пожар в жилом доме. Огонь охватил одну из квартир на втором этаже, передает ТАСС.
В результате возгорания пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Потерпевших госпитализировали. Как сообщает "Москва 24", их жизни ничего не угрожает.
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