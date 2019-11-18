Москвич насмерть подавился виноградом в магазине "Пятерочка"

В одном из столичных магазинов "Пятерочка" произошла трагедия. Москвич подавился виноградром, который продавался в супермаркете, и умер.
Тело мужчины нашли в Хорошевском районе у входа в магазин. Медики констатировали смерть от механической асфиксии. Уточняется, что покупатель поторопился с поеданием винограда. Личность погибшего пока не установлена, пишет телеграм-канал Mash.
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