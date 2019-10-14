Тело в крови на ступенях синагоги: в Киеве напали на Коломойского

Группа людей в камуфляже бросили на ступени синагоги Броднского на улице Шота Руставели в Киеве облитое красной краской чучело, призванное символизировать окровавленного предпринимателя Игоря Коломойского. Его фотография была прикреплена на месте лица манекена.
Очевидцы вызвали сотрудников правоохранительных органов.Самих провокаторов задержать не удалось, передает издание "Обозреватель". Таким образом, об их мотивах, а также политических взглядах, остается только догадываться.
Впрочем, некоторые предположения можно сделать исходя из обстоятельств произошедшего. Отмечается, что провокация с подбрасыванием "окровавленного тела" на ступени синагоги было совершена во время празднования еврейского праздника Суккот.
Тем временем на ступеньки центральной синагоги Киева кто-то бросил "окровавленное" чучело Коломойского.— Дон Румата (@tov_sobakin) October 14, 2019
А ведь Беня Валерьевич может и осерчать. Нехорошо... pic.twitter.com/wZO8PTkFRX
Это, вкупе с самим местом, выбранным для провокации, говорит об антисемитском настрое таинственных людей в камуфляже. Впрочем, их гнев, судя по всему, направлен не столько на евреев в целом, сколько на Игоря Коломойского в частности.
Предприниматель известен своим затяжным конфликтом с Петром Порошенко. Кроме того, именно Игоря Коломойского называют главным спонсором и едва ли не теневым начальником нынешнего президента Украины Владимира Зеленского. Именно на него склонные к конспирологии радикально настроенные националисты склонные сваливать все проблемы страны.
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