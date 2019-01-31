"Массовая эвакуация": по всей России народ гонят на улицы из-за угрозы взрыва
Взрывное устройство ищут на десятках объектов в Москве. В их числе – ТЦ "Ереван Плаза", "Европарк", "РИО", сеть кинотеатров "Синема стар".
Материал дополняется.
Теледива подобострастно смотрела на Федора Смолова
Фигуристка проводит отпуск в гипсе
Как умирал кумир
Актриса дала откровенное интервью
Популярные темы форума
У Лазарева был муж?
Откуда в театре, кино, шоубизе плодятся бездарные "звезды"?..
А вам предлагали должность, карьеру, роль и <цензура>.блага через постель?
Замуж за старика???
Мужчинам нравятся дурочки
Вы еще верите в женскую дружбу?
Изменила мужу. Как его вернуть?
Плакала от зависти или от счастья?
Богатый, но жадный
Нужен ли тамада на свадьбе?
Ужасно неловкая ситуация
вместе пять лет, а он не готов вместе жить
Как бороться с бессонницей?
Вы еще верите в женскую дружпу?
Мужчина-лев и женщина-скорпион
Сплю с братом?
Выходцы дома-2 Гусев и Романец
Вся жизнь детей в телефоне!!
Сделала аборт и не мог больше иметь детей
57 кг при росте 165 это много?
Как можно сузить поры?
Вам нравится порошенко?
Важно ли носить красивое белье?
Новый руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова
Крымский мост
Кого считаете талантливой из молодых актрис?
Мужчины боятся стать каблуками
Отношения на расстоянии
Брат не понимает, что его используют
Нет денег на ее "хотелки"