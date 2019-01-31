В Москве эвакуировали ТЦ "РИО"

В районе станции метро "Академическая" в Москве эвакуирован торговый центр "РИО". Об этом сообщает Telegram-канал "Говорит Москва".
В полицию поступил звонок о минировании здания. Подробности не уточняются.
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