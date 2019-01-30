Под Астраханью сообщили о минировании школ

В Астраханской области сообщили о минировании образовательных учреждений. По указанным адресам выехали сотрудники правоохранительных органов, пишет FlashNord.
Письма пришли на электронную почту десяти школ. Ранее в Амурской области полиция возбудила уголовные дела после ложных сообщений о минировании свыше 30 объектов, передает RT.
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