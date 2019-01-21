Российские военные погибли в Абхазии

Стало известно о гибели трех российских военных в Абхазии, передает НСН. Еще двое пострадали. ЧП произошло 18 января во время перемещения колонны боевой техники с горного полигона Цабал в пункт постоянной дислокации в Абхазии. БТР-80 сорвался в ущелье. В качестве одной из версий причин произошедшего называется неисправность техники. Также не исключается, что механик-водитель не справился с управлением.
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